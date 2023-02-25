شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تسليم عقود عمل لذوى الهمم بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت، تسليم عقود عمل لذوي همم بمحافظة الوادي الجديد.

وقال البيان إن 19 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أحمد طليب مدير المديرية، أن المديرية تقوم بتنفيذ توجيهات الوزير بحصر المنشأت وتوفير فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيراً أن المديرية مستمرة خلال الفترة المقبلة في التأكد من استيفاء المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% لذوي الهمم.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت، أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، قامت بِحصر 42% من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.