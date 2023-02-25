شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تدرج قنطرة حجز الصالحية بخطتها لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية. وقال سويلم إن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتى تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة إحتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظراً لوجود صعوبة فى عمل الموازنات المائية طبقاً لوضع القنطرة الحالى، الأمر الذى يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالى بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم فى إمرار التصرفات .

وتشتمل أعمال الصيانة الجارية حالياً على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة ، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية الدائم والإحتياطى ، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم فى بوابات القنطرة ، وتركيب كابلات جديدة .

الجدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو 75.00 على ترعة الإسماعيلية وتتكون من 5 فتحات بعدد 2 بوابة رأسية و ونش يعمل يدوياً وكهربائياً لرفع البوابات ، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التى تخدم زمام حوالى 190 ألف فدان بالإدارة العامة لرى الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الإحتياجات ، كما تضم القنطرة كوبرى علوى حمولة 70 طن ، وهويس ملاحى بعرض 17 متر وطول 116 مترا.