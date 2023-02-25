شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتوجه لجنيف لاستعراض التقرير الدورى عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هي أحد أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الأُممي، وقد أنشأت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يُشكل بدوره أحد أهم المُعاهدات الدولية في هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة في نوفمبر 2001. يأتي تقديم التقرير الدوري الخامس موضوع الاستعراض، وإجراءات استعراضه، في إطار خطة طموحة وضعتها الدولة المصرية لصون وكفالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص.
ومن المُقرر أن تشهد الزيارة حضور السيد الوزير بعض الفاعليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأُخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.