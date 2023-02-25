شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطلق مبادرة الطلابية المحبة والسلام بين دول حوض النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فعاليات المبادرة الطلابية "المحبة والسلام بين دول حوض النيل"، بحضور الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات. وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية إطلاق المبادرة الطلابية التى تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل، باعتبار الطلاب سفراءً لبلادهم، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم المُبادرة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بكافة الحضور، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر ستطرح برامج دراسية حديثة لاستقطاب الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي القادم.

ونقلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى كافة الحضور والطلاب الوافدين الدراسين في مصر، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تستضيف الطلاب من عدة دول، مشيرة إلى أهمية التأكيد على المحبة والسلام والإخاء، ومواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد ثوابت المُجتمعات.



الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى



الطلاب الوافدين



جانب من إطلاق المبادرة



وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور

وتقام هذه المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدارة الوافدين بجامعة الأقصر، وإدارة الوافدين بجامعة الأزهر، خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

وعلى جانب آخر ، تفقد وزير التعليم العالي معرضًا "بعنوان أيادي الجنوب في طريق الكباش" بدعم من المؤسسة المصرية للتنمية المُتكاملة (النداء)، واشتمل المعرض على عرض منتجات يدوية نفذها أهالي بعض القرى بعد أن تم تدريبهم بشكل متميز وأثنى الوزير على العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة.

كما استمع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية لكورال جامعة الأقصر.