شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أول متحف حيوانى فى حديقة الحيوان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل عن المتحف الحيوانى:
1- صُممت بانورامات المتحف لتناسب البيئات الطبيعية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وتضم مجموعه قيمه من الثدييات و الطيور و الزواحف المحنطة النادره أو المنقرضة في الطبيعة.
2- يوجد في المبني نفسه قاعتان احدهما تضم مجموعة علمية كاملة للطيور المصرية ومجموعات أخري علميه من الزواحف و الثدييات و القوارض خاصه بالأبحاث العلميه ، و القاعه الأخري تُنظم بها دورات تدريبيه للطلبه و المُهتمين بالحياه البريه علي يد متخصصين و ذلك لرفع الوعي البيئي للحفاظ علي الحياه البريه ، كما تحتوي علي بعض الصور الفوتوغرافية لكبار الشخصيات من الوفود التي زارت الحديقه قديما.
3- تم تجديد المتحف عدة مرات اولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق ما يقرب من 18 عام منذ عام 1998 وحتي عام 2015 ، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير عام 2015.
4- أغلب الحيوانات والهياكل الموجودة فى المتحف هي حيوانات كانت موجوده في الحديقة ونفقت بسبب كبر السن أو للمرض وتم تحنيطها.
5-هناك أيضا محنطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل "إوز الفول " الذي احضره الملك فاروق عام 1943، والعديد من الطيور والجوارح المحنطة.
6- يضم المتحف 1352 طائرا مُحنطا، 555 من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، 49 من الرؤوس، و35 من الهياكل العظمية.