شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مراحل تطوير 5461 وحدة صحية بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، وأن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها: يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70 % من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت وزارة الصحة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 251 منشأة في كل إدارة صحية في 21 محافظة بينما المرحلة الثانية تتضمن 1004 منشآة أما المرحلة الثالثة تشمل 4942 منشآة

وأضافت: تقدم الوحدات الصحية خدمات المشورة والكشف الطبي وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة الامداد بالوسائل والزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات كما تقدم الوحدات خدمات الصحة النفسية للام ولطلاب المدارس والمراهقين ولكبار السن ومرضى الزهايمر.

وحول مواعيد العمل والخدمات بمنشآت الرعاية الأولية بعد التطوير المقترح حيث يتم تقديم الخدمات الأساسية من 8 صباحا وحتى 2 مسائ وتتمثل في خدمات الرعاية الأولية وخدمات المبادرات الرئاسية وخدمات طب الأسرة أما العيادات التخصصية تعمل من الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء والتي تشمل الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية ومن الساعة 6 مساء وحتى 8 صباحا تقدم خدمات الطوارئ التي تعمل بنظام 24 ساعة بينما خدمات الزيارات المنزلية " بالمنزل نرعاك" تقدم يومين أسبوعيا لكبار السن وذوى الهمم