شكرا لقرائتكم خبر عن 15 توصية لورشة الاتجاهات الحديثة في الزراعة.. أبرزها استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات النهائية للمشاركين فى ورشة العمل التدريبية، التى تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى “CARDNE” ، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى مجال الاتجاهات الحديثة فى الزراعة .

1- تجميع الحيازات الصغيرة والعودة للأحواض والدورة الزراعية لاستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والصرف والري.

2- استخدام التكنولوجيا والرقمنة للوصول للمزارع والمربي.

3- تكثيف تعريف القطاع الزراعي بالإتجاهات الحديثة للزراعة وخاصة المزارعين والمرشدين الزراعين مثل النانو تكنولوجي واستخداماتها في الزراعة والمبيدات الحيوية وغيرها .

4- التوسع في انشاء تطبيقات علي الهواتف المحمولة توضح كل ما هو جديد في مجالات العلوم الزراعية وكذلك تطبيقات خدمية توفي إحتياج المزارعين والشركات والجهات المختلفة.

5- زيادة البرامج التوعوية للمجتمع الزراعي.

6- التوسع في نشر المعلومات علي مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالمجال الزراعي ونشر الحديث في الزراعة.

6- التوسع في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات خاصة الانتاج الحيوانى والداجنى، و تطبيق وسائل الري الحديث، و المكافحة المتكاملة، و الزراعة العضوية، واستخدام الميكنة في الزراعة مجال الاستزراع السمكي.

7- تدريب العاملين بالقطاعات الزراعية المختلفة علي التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة الزراعة الذاكية كأحد الإتجاهات الحديثة في الزراعة الذكية لزيادة الإنتاج الزراعي.

8- تعزيز نظم وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والإنذار المبكر، مع الإستفادة والتوسع في إستخدام نُظم المعلومات الجغرافية ونظام الإستشعار عن بعد.

9- تحسين السلالات وانتخاب سلالات جديدة وذلك لزيادة الإنتاج الحيواني.

10- زيادة التنمية المستدامة للإستزراع السمكي.

11- إستنباط أصناف وهجن نباتية قصيرة العمر تتواكب مع التغيرات المناخية لضمان كفاءة الإنتاج الزراعي وتعظيم الإستفادة من وحدة الأرض، واستخدام الميكنة الحديثة وذلك للتوسع الرأسي في الزراعة، وزيادة الإنتاج.

12-استخدام الطرق الحديثة للحفاظ علي الأراضي من الملوحة.

13- ربط المعمل المركزي للمناخ بكافة مديريات الزراعة والمراكز البحثية التي يتم الاطلاع علي احدث التغيرات التي تحدُث وتأثير ذلك علي الزراعة والصيد وتربية الحيوانات.

14- التوسع في الزراعة العضوية، لدورها في التوازن البيئي، والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية وزيادة تسجيل المبيدات الحيوية.

15- زيادة الإهتمام بالسيارات الزراعية في مجال تنمية المجتمعات الريفية المعرضة للصدمات والأكثر هشاشة.