شكرا لقرائتكم خبر عن 15 توصية لورشة الاتجاهات الحديثة في الزراعة.. أبرزها استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
1- تجميع الحيازات الصغيرة والعودة للأحواض والدورة الزراعية لاستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والصرف والري.
2- استخدام التكنولوجيا والرقمنة للوصول للمزارع والمربي.
3- تكثيف تعريف القطاع الزراعي بالإتجاهات الحديثة للزراعة وخاصة المزارعين والمرشدين الزراعين مثل النانو تكنولوجي واستخداماتها في الزراعة والمبيدات الحيوية وغيرها .
4- التوسع في انشاء تطبيقات علي الهواتف المحمولة توضح كل ما هو جديد في مجالات العلوم الزراعية وكذلك تطبيقات خدمية توفي إحتياج المزارعين والشركات والجهات المختلفة.
5- زيادة البرامج التوعوية للمجتمع الزراعي.
6- التوسع في نشر المعلومات علي مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالمجال الزراعي ونشر الحديث في الزراعة.
6- التوسع في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات خاصة الانتاج الحيوانى والداجنى، و تطبيق وسائل الري الحديث، و المكافحة المتكاملة، و الزراعة العضوية، واستخدام الميكنة في الزراعة مجال الاستزراع السمكي.
7- تدريب العاملين بالقطاعات الزراعية المختلفة علي التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة الزراعة الذاكية كأحد الإتجاهات الحديثة في الزراعة الذكية لزيادة الإنتاج الزراعي.
8- تعزيز نظم وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والإنذار المبكر، مع الإستفادة والتوسع في إستخدام نُظم المعلومات الجغرافية ونظام الإستشعار عن بعد.
9- تحسين السلالات وانتخاب سلالات جديدة وذلك لزيادة الإنتاج الحيواني.
10- زيادة التنمية المستدامة للإستزراع السمكي.
11- إستنباط أصناف وهجن نباتية قصيرة العمر تتواكب مع التغيرات المناخية لضمان كفاءة الإنتاج الزراعي وتعظيم الإستفادة من وحدة الأرض، واستخدام الميكنة الحديثة وذلك للتوسع الرأسي في الزراعة، وزيادة الإنتاج.
12-استخدام الطرق الحديثة للحفاظ علي الأراضي من الملوحة.
13- ربط المعمل المركزي للمناخ بكافة مديريات الزراعة والمراكز البحثية التي يتم الاطلاع علي احدث التغيرات التي تحدُث وتأثير ذلك علي الزراعة والصيد وتربية الحيوانات.
15- زيادة الإهتمام بالسيارات الزراعية في مجال تنمية المجتمعات الريفية المعرضة للصدمات والأكثر هشاشة.