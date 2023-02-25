شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض للسلع المخفضة بالدقى اليوم لمواجهة احتكار التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة الجيزة، اليوم السبت، معرض جديد للسلع الغذائية بشارع محي الدين في حي الدقي، وذلك لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق.

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، أن المعرض يتيح بما يضمه من باكيات بيعية كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم، والسلع الرمضانية، بأسعار في متناول المواطنين؛ بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون بين محافظة الجيزة والجالية اليمنية في مصر.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من التجار، وسوف يتيح كافة أنواع السلع الغذائية والرمضانية بكميات كبيرة تسهيلا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرا أن المحافظة قامت من خلال الحي بتوفير التجار والتنسيق معهم، وذلك تحت إشراف سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، مؤكدا أن المعرض يشهد وضع اللمسات الأخيرة، وسوف يفتح أبوابه أمام المواطنين ابتداء من يوم السبت المقبل.

ونوه إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لكافة صور احتكار السلع من بعض التجار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.