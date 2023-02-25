شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات هتساعدك تخفض فاتورة الكهرباء فى "رمضان"... اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن فاتورة استهلاك الكهرباء تزداد قيمتها خلال أشهر الصيف بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص نتيجة زيادة عدد ساعات الذروة التى تبدأ من أذان المغرب وتنتهى مع أذان الفجر، ولكن هناك بعض الخطوات التى يمكن أن يتبعها لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة علاوة على ضمان الاستمرار في الحصول على دعم بفاتورة الكهرباء من الدولة إذا لم يزيد الاستهلاك عن 650 كيلو وات ، وفيما يلي بعض خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء:

1- عدم إنارة المصابيح نهارا و الاعتماد على ضوء الشمس.

2-لا تطرق المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3- أعتد على المبات اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء و ضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة و يجب التأكد من غلق الابواب و النوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.