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ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/2/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:00  ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء  7:08

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:27

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد  صلاة العصر 3:19 م

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:04  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:48

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:41 م

وقت صلاة العشاء 6:56 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:54  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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