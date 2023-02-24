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البحوث الفلكية: لا صحة لوقوع زلزال في مصر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وقوع زلزال في مصر قبل قليل، كما زعم أحد المواقع الإخبارية.

وأهاب القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، بالمواقع الإعلامية، بالتوقف عن نشر أنباء مفادها شعر السكان بحدوث زلزال، ولم يصدر بيان بها، لأن هذه الأنباء غير الصحيحة من شأنها إثارة الزعر.

وأردف: "بقول للصحف لو عندهم آليات رصد للزلازل يكشفوها للمجتمع، والمعهد لن يخفي وجود أي زلزال".

ولفت القاضي، إلى أن الزملاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، رصدوا تعليقات لسكان مصر القديمة وباب الشعرية، يزعمون شعورهم بزلزال، لكن محطات الزلازل لم ترصد أي نشاط زلزالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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