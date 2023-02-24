شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 17 فبراير إلى 24 فبراير 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

حملة وزارة التضامن الاجتماعى ضد ختان الإناث تكثف جهودها بالمحافظات لتعقد ندوات ولقاءات عامة وحملات وزيارات منزلية بالإسماعيلية والبحيرة وجنوب سيناء وتصل إلى 820 ألف أسرة لرفع وعيها بخطورة ختان الإناث على حياة البنت المصرية.

ختام فعاليات النسخة الأولى من دوري أبناء مصر من دور الأيتام لكرة القدم بمشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب على مستوى 22 محافظة وإلحاق الأبناء المتميزين رياضياً بالأندية المختلفة.

برنامج تكافل وكرامة ينتهي من تحويل جميع بطاقات الدعم النقدي الذكية إلى بطاقات ميزة بهدف التوسع في ممارسات الشمول المالي.

القباج تفتتح فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الاحمر المصري بحضور سفراء وشركاء محليين ودوليين ومتطوعين، وتشيد بدوره في دعم الدبلوماسية الإنسانية وتنمية المجتمعات المحلية على مدار 110 أعوام.

في إطار جهود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي للوقاية من المخدرات، أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يشاركون فى دورى "أنت اقوى من المخدرات" للوقاية من الإدمان.

بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التضامن الاجتماعى تحقق أعلى معدلات إنجاز فى الاستجابة وغلق الشكاوى الوراردة بشأن خدمات التضامن بنسبة 95%.

برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يطلق فعاليات برنامجه التدريبى الموسع فى نسخته الخامسة للرائدات بمحافظة الدقهلية بهدف تنمية مهارات الرائدات فى مجالات التنمية والرعاية.

القباج تعلن إطلاق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في القترة من 23 فبراير إلى 11 مارس 2023،

-البرنامج القومى للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" ينفذ 14 تدريبا بمحافظات الاسكندرية والأقصر وأسوان بمشاركة 114 متدربا.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تبدأ تنفيذ ورش عمل للحرف اليدوية باستهداف تاهيل الطلبة لسوق العمل، وتبدأ بجامعة الوادي الجديد بمحافظة قنا.

- مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لتأهيل ذوي الإعاقة السيدة مها هلالى تفتتح اللقاء النوعى لمديرى إدارات التأهيل على مستوى الجمهورية، واللقاء يؤكد أهمية تقديم كافة التيسيرات لذوي الإعاقة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل دكتور عاطف حلمى والدكتور رأفت رضوان والدكتور جلال عثمان للتوسع لمناقشة نتائج تقييم التطوير المؤسسي لبنك ناصر الاجتماعي.

تدشين أكبر برنامج للوقاية من المخدرات من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والدكتور عمرو عثمان يعلن عن تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين بالصندوق.

اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى، بهدف مناقشة طلبات الكفالة المقدمة وتيسير كل السبل للتوسع في كفالة الأطفال الأولى بالرعاية.

برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشارك فى إجتماع إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة،

والاجتماع يستعرض الموقف الحالى لمعدلات البطالة والبرامج المختلفة بالوزارات المعنية التى تساهم فى رفع معدلات التشغيل.

- القباج تشارك فى اطلاق برنامج "أسرة" بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتصرح بأن برامج الوزارة تركز على خدمة الاسر المصرية وعلى دعم ركائز المشروع القومى لتنمية الاسرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الدقهلية يوقعا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تمكين اقتصادي وتوعية للصيادين بالمناطق المحيطة ببحية المنزلة ضمن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" والقباج تؤكد ان البروتوكول يهدف الى رفع وعى الصيادين وأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكولا مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الأبحاث العلمية والتكنولوجية الحديثة فى مجالات العمل البحثي.

- البرنامج القومى للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" ينفذ تدريبات للمتعافين من الإدمان بمحافظة القاهرة، ويطلق المرحلة الثالثة من تدريباته بالمعاهد العليا والمتوسطة.

- في إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة قنا، تم الافتتاح التجريبى لمشروعات التضامن الاجتماعى بمركز فرشوط فى اطار برنامج حياة كريمة.

برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم 151 مشروعا لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة القليوبية فى اطار مبادرة قرية بلا فقر.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم معسكر "المسعف الصغير" للأطفال على مدى يومى 24-25 فبراير لتدريب الأطفال على مواجهة الطوارى والكوارث والمبادى الاساسية للاسعافات الاولية.

- في إطار برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية: التضامن تستمر في تسديد مصروفات الطلاب في 14 جامعة مصرية، وتستكمل تسليم أجهزة اللاب توب الناطق للطلاب المكفوفين.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن تقدم 560 مرشحاً لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه، وتؤكد نزاهة الاختبارات التحريرية الالكترونية التي تبدأ فى أول مارس 2023.

- القباج تستقبل فريق خبراء اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بهدف مناقشة سبل التعاون لإصدار استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر.

- القباج تشارك وزير التجارة والصناعة في افتتاح المؤتمر الدولى الثامن لجمعة سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان “سيدات شركاء النجاح – التنوع التجاري من أجل الاستدامة” بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من 150 سيدة أعمال من 15 دولة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD وممثلي وزارة التخطيط لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية وأثرها على الوضع الاقتصادي في مصر.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ، ينتهى من تطوير 50 قاعة حضانة بقرى حياة كريمة بأسيوط، والانتهاء من تدريب 125 ميسرة على معايير جودة الحضانات والاكتشاف المبكر عن الإعاقة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتعاون مع جمعية الاورمان تنظم معرضا للملابس للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجاً.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والذي يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، بمشاركة 400 عارض من 20 محافظة، وتعلن عن أن محافظة سيوه هي ضيف الشرف.