شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إتمام مشروعات الطرق والمحاور بالجيزة نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التى يتم تنفيذها فى محافظة الجيزة تنتهي على أخر العام الجاري، متابعا: "طب الـ 200 كليو دول هيحلوا ويقللوا كثافة الحركة على بقية المحاور اللى كانت موجودة.. وحجم استهلاك الوقود قد إيه.. وتوفير الوقت والمجهود قد إيه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال خلال جولة تفقدية له، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري: "إحنا مش بنتكلم عن المنشية ولا صفط اللبن.. لا هى واقعة المحاور دي فى المناطق دي.. المحاور الجديدة بتربط كتل سكنية ضخمة وتحل المسائل دي".

وتابع الرئيس السيسي: "الـ 200 كيلو حكاية تانية خالص.. والتكلفة كبيرة جدا جدا جدا ليه.. لآن وإحنا بنعمل ده.. مش بنعمل فى أرض فاضية.. بنعمل فى أرض زراعية أو مباني.. ونعوض الزراعة أو المباني الموجودة.. وكل المشروعات اللى بنتكلم عليها بالكتير على أخر السنة".