شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الأطباء يطالب البرلمان بإقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مجلس النواب بسرعة إقرار قانون لتغليظ العقوبة على التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، لحماية أعضاء الأطقم الطبية خلال فترات عملهم فى خدمة المريض المصري، قائلا: من آمن العقاب أساء الأدب، لافتا إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء وزياده معدلات هجرتهم، مؤكدا أن إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ العقوبة علي التعديات أصبح ضروره للحفاظ علي الأطباء.

أكد الدكتور أبو بكر القاضى، ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين لوبضع عقوبات مشددة لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل فى بيئة عمل آمنة، كما أنها تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات.