شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة الإدارية موعد سحب ملفات لطلبات التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.