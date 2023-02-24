شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يطلع على سير العمل فى مشروعات المحاور والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها الرئيس السيسى يطلع على سير العمل فى مشروعات المحاور والطرق بالجيزة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يطلع على سير العمل فى مشروعات المحاور والطرق بالجيزة.. تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالى أطوال 177 كم

1616 مشروعا ضمن «حياة كريمة» فى بنى سويف.. وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بنى سويف موقف مشروعات المبادرة الرئاسية والخطة الاستثمارية

5.3 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ5.14 مليار جنيه خلال العام الماضى

سفير مصر بالكويت فى حوار خاص لـ «الخليج 365»: أبناء الجالية المصرية يشاركون الكويتيين بفعاليات طوال فبراير.. أسامة شلتوت: العلاقات المصرية الكويتية قائمة على أسس راسخة قوامها توافق الرؤى والاحترام المتبادل.. كتاب كويتيون: الاحتفالات الوطنية لها أهمية خاصة.. ومصر فى قلوبنا

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد.. خبرات قيادية متكاملة يوظفها لرعاية مقدرات بلاده وصيانة مكتسباتها.. أولوية قصوى في فكره للعمل العربي المشترك في ظل التحديات والظروف الدقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي مسيرة حافلة في رعاية التراث الوطني وإحياء الشعر النبطي

«معلومات الوزراء» يناقش اتجاهات التنمية المستدامة.. 10 سيناريوهات حكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية..

1 - تشكيل لجنة استشارية عليا

2 - إطلاق منصة قومية مفصلة تتضمن مختلف المشروعات

3 - دعوة الحكومة لحشد جهود المؤسسات الدولية للتركيز على تنفيذ مشروعات فى قرى «حياة كريمة»

4 - ضرورة تبنى سياسات مالية داعمة لتحقيق التنمية 5 أهمية ترجمة أهداف التنمية إلى مؤشرات كمية

6 - مقترحات لاستغلال أسطح العقارات لتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الغاز لأغراض التصدير

7 - مطالبات بتدشين حملات توعية بأهمية تغيير أنماط استهلاك الغذاء

8 - إمكانية تحويل أزمات المناخ إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية

9 - التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى والزراعى

10 - أهمية الشراكات لتدويل التعليم العالى للنهوض بمستويات التعليم الجامعى



