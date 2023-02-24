شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل مصر بعد زيارة رسمية لدولتى الكونغو وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى مصر بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتى الكونغو الديمقراطية وكينيا الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات الهامة مع الوزراء من الدولتين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية والري .

والتقى سويلم خلال زيارته لدولة الكونغو إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات، وتطلع مصر لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والذى يمتد حتى عام 2027 .

كما تفقد سويلم وماسودي "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا ، والذى يحقق الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

كما قام الوزيران بزيارة ميدانية لأحد المواقع المختارة لإنشاء محطة مياه شرب جوفية بها بمنطقة "كيتسيني" والذى يأتي ضمن المواقع التي تم تحديدها لبدء إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بنطاق مقاطعة كينشاسا، بالإضافة للتنسيق بين البلدين لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً .

كما التقى سويلم بممثلي الشركات المصرية العاملة بالكونغو، معربا عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول واقتحام سوق العمل في دول حوض النيل، وهو ما يؤكد على قوة وتميز الشركات المصرية، ويمثل تجسيداً لدعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا.

وخلال زيارته لدولة كينيا.. التقى سويلم، آليس موتوني واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي والرى الكينية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والتطلع لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، والحرص على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق.

كما التقى سويلم بعدد من أعضاء البرلمان الكيني، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين مصر وكينيا في شتى المجالات وخاصة مجالى المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتقديم مصر للدعم الفني لدولة كينيا في مجالات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وإدارة المياه .

كما شارك سويلم فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى أقيم فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ" ، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكينى والوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل .

وخلال زيارة سيادته لدولة كينيا .. التقى سويلم أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، حيث أكد على ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمى للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها، مع ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية.