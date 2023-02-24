شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا، غادرت اليوم سفينة امداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.

تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. سفينة محملة بمئات الأطنان مساعدات تتجه لسوريا وتركياالحكومة تنفى إلغاء الدعم على الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، مُوكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، مُوضحاً أن موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، تخص عدداً معيناً من الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن وهي (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجي بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة)، وهذه الوحدات تم حصرها من متبقيات الإعلانات التي تم طرحها سابقاً للمواطنين فقط، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غداً السبت بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، السفيرة باربارا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني، بريت ماكجيرك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سامح شكرى يستقبل مسؤولين أمريكيين فى مقر الخارجية غداالداخلية تشترط عدم أداء الفريضة من قبل للراغبين بحج القرعة هذا العام

اشترطت وزارة الداخلية على المواطنين الراغبين فى التقديم لحج القرعة لهذا العام، ألا يكون سبق له الحج قبل ذلك، حيث أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و524 ألفا و810 قرارات علاج على نفقة الدولة، خلال عام 2022، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة غير القادرين منهم. الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 28 مسجدًا، منها (26) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (713) مسجدًا، منها (573) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(140) مسجدًا صيانة وتطويرًا. وزارة الأوقاف تفتتح 28 مسجدا فى 9 محافظات

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، ممثلًا لمصر فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ذلك المحفل الأهم والأكثر تأثيرًا على المستوي العالمي فى مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية، التى يحضرها ممثلو المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرها. شهدت معارض "أهلا رمضان" إقبال كبير من المواطنين لشراء الدواجن المجمدة البرازيلى، حيث تطرح بسعر 65 جنيها للكيلو رغم أن سعرها يتراوح فى الأسواق الأخرى ما بين 80 و85 جنيها، كما تطرح المعارض كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ30% بجانب أيضا طرح منتجات . إقبال كبير من المواطنين على شراء الدواجن المجمدة البرازيلى بمعارض أهلا رمضان مصر تشارك فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند

شهدت شوادر كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إقبالا كبيرا من المواطنين، للحصول على السلع، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. إقبال كبير من المواطنين على شوادر كلنا واحد للحصول على سلع مخفضة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة البرازيلى وأيضا منتجات اللحوم الطازجة السودانى واللحوم المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو فى الوقت الذى تباع فى الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو .

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية على محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

التموين تطرح الدواجن المجمدة البرازيلى بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها للكيلوالأرصاد: تحسن واستقرار فى الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس