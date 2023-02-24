شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بحضور 6 وزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة.. وواحة سيوة ضيف شرف المعرض

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و ماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو و اليتشي جريتيني، مسؤول التنمية المستدامة، قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، و دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وسفيرة سويسرا بالقاهرة ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكون من النواب أحمد فتحي، وهيام فاروق، إيمان الألفي، وأعضاء التنسيقية محمد اللافي، وحنان جوهر، إسراء طلعت ، وكريم الكناني، وجهاد سيف، وممثلي الهيئات الدولية في مصر.

وتعقد هذه النسخة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مصر، ويقام المعرض بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي" ، وعلي مساحة أكثر من ٢٨٠٠ متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

و يحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلي عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي، كما هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومي للمرأة.

ويقام على هامش المعرض عددًا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلي وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، حيث يشارك فريق من سيوة، والنوبة، وسوريا،والسودان.