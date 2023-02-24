شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لطريق طراد النيل فى الجيزة بطول 2.5كم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كان قد كلف نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، بتدبيش جسور الطريق من الجانبين بدءا من قرية برطس بمركز أوسيم وإنشاء أرصفة مشاة وجزيرة وسطى بطول الطريق لخدمة المواطنين مع رفع أعمدة الإنارة المتهالكة ودعم الطريق بأعمدة إنارة بديلة مع سرعة إنجاز تحويلات الكابلات اللازمة.
ووجه المحافظ، الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديرية الطرق وإجراء تخطيط مروري للطريق للظهور بالشكل الحضاري اللائق، خاصة وأن طريق طراد النيل، من أهم الطرق الحيوية فى مركز أوسيم، والطريق الوحيد الذى يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.