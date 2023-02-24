شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لطريق طراد النيل فى الجيزة بطول 2.5كم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال تطوير وتوسعة طريق طراد النيل الجديد بمركز ومدينة أوسيم، مؤكدة استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين الوحدات المحلية والقرى بمراكز ومدن المحافظة لتحسين الحركة والتسهيل على المواطنين فى التنقل.

وأظهر الفيديو تقدم مراحل العمل، حيث يشهد الطريق أعمال توسعة ورفع كفاءة ورصف بطول 2.5كم، بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر، من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كان قد كلف نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، بتدبيش جسور الطريق من الجانبين بدءا من قرية برطس بمركز أوسيم وإنشاء أرصفة مشاة وجزيرة وسطى بطول الطريق لخدمة المواطنين مع رفع أعمدة الإنارة المتهالكة ودعم الطريق بأعمدة إنارة بديلة مع سرعة إنجاز تحويلات الكابلات اللازمة.

ووجه المحافظ، الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديرية الطرق وإجراء تخطيط مروري للطريق للظهور بالشكل الحضاري اللائق، خاصة وأن طريق طراد النيل، من أهم الطرق الحيوية فى مركز أوسيم، والطريق الوحيد الذى يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.