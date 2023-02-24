شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإدمان" والأمم المتحدة يدربان الشباب على خطط مواجهة المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل، حول تعزيز دور الروابط الشبابية، وتفعيل مشاركتها في دعم الاستجابات الوطنية المعنية بالقضايا المجتمعية، وأيضا تعزيز قدرة الشباب على مواجهة تعاطي المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وممثلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‎عقدت ورشة العمل على مدار 5 أيام، بمشاركة 50 قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 27 محافظة والمشرفين على "بيوت التطوع" التابعة للصندوق بالعديد من الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة والعاملة في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتضمنت فعاليات العديد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز المشاركة وبناء مهارات المناصرة المجتمعية وتصميم المبادرات ورفع الوعي بسبل استخدام مهارات التخطيط الاستراتيجي لتعزيز مهارات المشاركة الشبابية في كل ما يخص أوضاعهم وقضاياهم ،اضافة إلى تعزيز الإدارة الذاتية للروابط الشبابية بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة .

‎ويأتي عقد هذه الورشة في إطار تعاون صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ،وحرص المكتب على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء لدعم بناء القدرات المؤسسية تحت مظلة برنامجه الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية ،وتعزيز نظم العدالة وفى سياق متابعته لمحاور مشروعه الإقليمي الخاص بتمكين الشباب بهدف التصدي للجريمة ومنع العنف والمخدرات في دول المنطقة، والذي جرى توقيعه بين الصندوق ومكتب الأمم المتحدة في نهاية شهر مايو 2022.

‎وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة تحت عنوان " التخطيط الاستراتيجي وتعزيز المشاركة الشبابية في القضايا المجتمعية" استعرض خلالها كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق ،لاسيما المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات من خلال مقاربة منهجية وتطبيقات عملية ،مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان أيضا المشاركة التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة بالفاعليات العالمية.





تدريب الشباب



تدريبات الشباب



جانب من التدريبات











