شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد سحب ملفات التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 لكل جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة الإدارية، موعد سحب ملفات طلبات التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حدة.

أولا: جامعة أسوان _ جنوب الوادى _ يوم السبت 11 مارس 2023

ثانيا: جامعة سوهاج _ الأحد 12 مارس 2023.

ثالثا: جامعة أسيوط _ أزهر أسيوط، الأثنين 13 مارس 2023.

رابعا: جامعة المنيا _ أزهر المنيا الثلاثاء 14 مارس 2023.

خامسا: جامعة بنى سويف _ الفيوم الأربعاء 15 مارس 2023.

سادسا: جامعة المنصورة _ بور سعيد، السبت 18 مارس 2023.

سابعا: جامعة الزقازيق _ المنوفية شبين الكوم _ السادات، الأحد 19 مارس 2023.

ثامنيا: جامعة الإسكندرية _ أزهى الإسكندرية _ فاروس، الأثنين 20 مارس 2023.

تاسعا: جامعة طنطا _ أزهر تفهنا، الثلاثاء 21 مارس 2023.

عاشرا: جامعة أزهر طنطا _ أزهر دمنهور، الأربعاء 22 مارس 2023.

الحادى عشر: جامعة عين شمس _ حلون، السبت 25 مارس 2023.

الثانى عشر: جامعة القاهرة، الأحد 26 مارس 2023.

الثالث عشر: جامعة ببنها _ أزهر القاهرة، الأثنين 27 مارس 2023.

الرابع عشر: الجامعة البريطانية _ الجامعة الألمانية _ الشرطة _ آخرى، الثلاثاء 28 مارس 2023.

ويتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.