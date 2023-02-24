شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الطلاب الفائزين بميداليات في بطولة الجامعات المصرية للكونغفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين بميداليات في بطولة الجامعات المصرية للكاراتية التى استضافتها جامعة القاهرة خلال الفترة من 20 - 21 فبراير 2023 حيث بلغ إجمالي عدد الميداليات الذهبية ( 6 ) والفضية ( 7 ) والبرونزية (7)

وجاءت النتائج كما يلى؛

أولا نتائج الأساليب

أساليب طلبة

1- أحمد محمد سميح محمد كلية التربية الرياضية المركز الاول ( دهب )

أساليب طالبات

1- ياسمين أحمد عبدالعليم كلية فنون تطبيقيه المركز الأول ( دهب )

2-روان عيد بكر كلية هندسة المطرية المركز الاول ( دهب )

3- سندس حسام الدين حسن كلية التربية الرياضية بنات المركز الاول ( دهب )

4- شهد أحمد عبدالعزيز أحمد كلية التربية الرياضية بنات المركز الاول (دهب)

5 - شهد أحمد عبدالعزيز غريب كلية الفنون الجميلة المركز الثاني ( فضة )

6 - وفاء عماد علي كلية الطب المركز الثاني ( فضة )

7- محبوبة هشام فرج كلية التربية الرياضية بنات المركز الثاني ( فضة )

ثانيا نتائج الساندا طالبات

1- ميزان 48 الطالبة : مهجة شريف السيد كلية الاداب المركز الثالث ( برونزية )

2 - ميزان 56 الطالبة : رؤي أحمد محمد توفيق كلية الاقتصاد المنزلي المركز الثاني ( فضة)

3 - ميزان 60 الطالبة : خلود خالد أحمد كلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث ( برونزية)

4 - ميزان 70 الطالبة : نادين عطا سيد جلال كلية التربية الرياضية بنات المركز الثالث ( برونزية )

5- ميزان 75 الطالبة : أية صلاح عيد محمد كلية التربية

الرياضية بنات المركز الثاني ( فضة )

1- ميزان 48 الطالب: يوسف محمد أبو العلا كلية التجارة المركز الاول ( دهب )

٢- ميزان 52 الطالب: محمد أحمد شعبان كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثاني ( فضة)

3 - ميزان 56 الطالب: عمر أشرف فتحي كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثالث ( برونزية )

4 - ميزان 70 الطالب شريف هيثم حسن كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثالث ( برونزية)

5 - ميزان 80 الطالب: إسلام سعيد السيد كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثالث ( برونزية)

6 - ميزان 90 الطالب : يوسف محمد درويش كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثاني ( فضة)

7 - ميزان + 90

الطالب شهاب الدين طارق منصور كلية التربية الرياضية للبنين المركز الثالث ( برونزية)

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ,والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأشرف علي المشاركة الأستاذ راشد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي أسامة خير مدير المنتخبات، و احمد عبد الله ومريم محمد إداري الفريق، الدكتور عبداللطيف سيد عبداللطيف مدرب منتخب الجامعة.