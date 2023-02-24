شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح الدواجن البرازيلى المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة البرازيلى وأيضا منتجات اللحوم الطازجة السودانى واللحوم المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو فى الوقت الذى تباع فى الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو .

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت الحكومة فى استيراد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين والعمل على احداث توزان فى الأسعار فى اطار تخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، مع مقررات شهر فبراير الجارى مع استمرار مع صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

وجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات تنفيذا لتجويهات القيادة السياسية ، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية كما تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.