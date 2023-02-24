شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين على شراء الدواجن البرازيلى المجمدة بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معارض "أهلا رمضان" إقبال كبير من المواطنين لشراء الدواجن المجمدة البرازيلى، حيث تطرح بسعر 65 جنيها للكيلو رغم أن سعرها يتراوح فى الأسواق الأخرى ما بين 80 و85 جنيها، كما تطرح المعارض كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ30% بجانب أيضا طرح منتجات .

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت الحكومة فى استيراد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين والعمل على احداث توزان فى الأسعار فى اطار تخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات "ياميش رمضان " بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم، مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى المنافذ أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة فى إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "أهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت ‏المركز الأول فى عدد المعارض بواقع يصل إلى 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بنى سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادى الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.