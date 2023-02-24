وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 28 مسجدا فى 9 محافظات

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 28 مسجدًا، منها (26) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (713) مسجدًا، منها (573) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(140) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: