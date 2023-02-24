شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. مراجعة الأسئلة قبل طباعتها ومراعاة التوازن النسبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون متوازنة نسبيا فى مضمونها، لتراعى مستويات الطلاب، وفى نفس الوقت تفرز مستويات الطلبة والدرجات، لافتة إلى أن الأسئلة لا معايير محددة فى إعدادها بحيث تكون متوازنة لتقيس نواتج التعلم ومجاميع طلاب الثانوية العامة، لا سهلة بشكل كامل أو صعبة للغاية لا يستطيع الطالب الإجابة عن الأسئلة.

وطمأنت المصادر طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث المستوى وتقيس مخرجات التعلم، قائلة: "على الطلاب المذاكرة والمراجعة جيدا والابتعاد عن التحصيل المبنى على الحفظ، بل يجب أن تكون أدوات التحصيل تخدم الفهم، مشددة على أنه سيتم مراجعة الأسئلة بشكل جيد قبل طباعتها.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 15 يناير الجارى وحتى نهاية فبراير المقبل، نقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيا.

- يقوم الطالب بالدخول على موقع استمارة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.

- يتسلم كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg/

- سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى: https://moe-register.emis.gov.eg/

- يقوم الطالب بكتابة البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب والذى يبدأ بكود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول، ويقوم بعدها بادخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بكتابة تاريخ الميلاد، وبعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بعدها بمراجعة بياناته قبل طباعة الاستمارة للتأكد من دقة البيانات وصحتها.

- يجب على الطلاب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق وتشمل لغة فرنسية أو ألمانية أو إسبانية أو إيطالية وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها سواءًا كانت علمي علوم أم علمي رياضات.

- بعد مراجعة البيانات الخاصة بالطالب يقوم الطالب بالضغط على رز طباعة وعندها يتم تحويل شكل بيانات الاستمارة إلي ملف PDF ويمكن للطالب تحميله طباعته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.