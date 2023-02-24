شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع لمواجهة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع لمواجهة الاحتكار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع لمواجهة الاحتكار.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع لمواجهة الاحتكار، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع لمواجهة الاحتكار.