"الصحة" تكشف 5 خدمات علاجية تقدمها مبادرة الرئيس السيسي لدعم الوحدات الصحية

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 خدمات صحية تقدم فى الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث تشمل:-

-الكشف المبكر عن الأمراض

-الخدمات الوقائية

-خدمات تنظيم الأسرة

-خدمات التثقيف الصحى

-الخدمات العلاجية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية التى تقدم الخدمات للمواطنين والتى يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء مع اتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.