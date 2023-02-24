مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا.

قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.

قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1008 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساء.

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الاسكندرية أسوان والعكس:

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة):

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.