شكرا لقرائتكم خبر عن البورى بـ90 جنيها.. اعرف أسعار الأسماك بمعارض "أهلا رمضان" فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة ثلاثة معارض "أهلا رمضان" جديدة بحى جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويستقبل معرض "أهلا رمضان" الكائن فى شارع المدرسة بالمنيب جنوب الجيزة، والمقام على مساحة 500 متر وبمشاركة 30 عارضا، المواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لإتاحة ما يحتاجونه من سلع بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، بما يضمه من باكيات بيعية تحتوى على سلع السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وطرح معرض "أهلا رمضان" بالمنيب، كيلو السمك البورى بـ90 جنيها بدلا من 110 جنيه، وكيلو السمك الشابار بـ25 جنيها، وكيلو السمك البلطى بـ65 جنيها بدلا من 75 جنيها، والسمك الفيليه بـ130 جنيها، وكيلو الرنجة بـ70 جنيها بدلا من 90 جنيها، وكيلو السمك السردين بـ60 جنيها، وكيلو سمك المكرونة بـ60 جنيها، وكيلو الجمبرى بـ190 جنيها بدلا من 210 جنيهات، والبسرية بـ25 جنيها.

وأكدت محافظة الجيزة، سعيها نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.