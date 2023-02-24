شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2023.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام طوال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام باتت تفصلنا على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنين البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام.

هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وينشر ”الخليج 365” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .