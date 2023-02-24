احذر من إهدار الطاقة أبريل أول فواتير الكهرباء لأشهر الصيف.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شهر أبريل المقبل يعتبر أول فواتير فصل الصيف التى تبدأ فى ارتفاع قيمتها ونتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، مؤكدا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها فى مايو.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة مارس التى يتم تحصيلها خلال شهر أبريل هى اخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة، محذرا من إهدار الطاقة التى تكون سبب رئيسى فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن فاتورة مايو تعتبر أول فواتير اشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.

وأوضح المصدر، أن هناك بعض المشتركين تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاع كبير فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل غلاية المياه أو التكييف أو استخدام التكييف وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.