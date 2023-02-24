شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعلن موعد وخطوات التقديم فى وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح النيابة الإدارية في 27 فبراير الجاري باب التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من يوم 27 فبراير الجاري وحتى 5 من شهر مارس المقبل.

يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.