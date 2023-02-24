شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس.. والبحوث الفلكية: غير مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه حدث زلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس، مؤكدا أنه غير مؤثر.

وأضاف خلال هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى: "الزلزال حدث فى شمال مدينة السويس بـ 30 كيلو بجنوب البحيرات المرة وعمق الزلزال وصل لـ 10 كيلو".

ووجه رسالة للمواطنين: "لا داعى للهلع والنزول إلى الشوارع، والزلزال بسيط".