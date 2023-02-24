- الاعلان عن منتجات.

- السلامة في استخدام الطلاء.

- السلامة في المنزل.

- اعداد الطعام والشراب الصحي.

- السلامة في المطبخ.

- الطعام الغير الصحي.

- الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 .

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.