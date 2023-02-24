شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين)
المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع"
- بدائل اللحوم
- الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.
- المقصف المدرسي.
منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع
- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع
- الشراب الطبيعي والصناعي.
- جوله داخل مصنع شراب الفاكهة.
-اللبن.
- سلامه الطعام وحفظه.
- تفادي المخاطر أثناء العمل.
- الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ.
منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)
-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.
- تصميم وتنسيق حديقة.
- تصميم العلامات التجارية وطرق عرض السلع فن التطريز.
توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع والابتدائي
منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين)
- المحور الثالث ( الصحة والسلامة للجميع)
- وجبة غذائية متوازنة
- العناصر الغذائية
-نظام غذائي صحي.
- الطعام الغير الصحي.
منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع
- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع
- المحافظة علي سلامة الطعام.
- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.
- السلامة في المطبخ.
- اعداد الطعام والشراب الصحي.
- الإسعافات الأولية والسلامة.
- السلامة في المنزل.
- السلامة في استخدام الطلاء.
منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)
-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.
- تصميم الحقائق وأنواع النباتات .
- العناية بالأقمشة والملابس .
- تصميم علامات تجارية.
- ميدان التصميم الجيد .
- الاعلان عن منتجات.