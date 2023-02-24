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التعليم تحدد منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 .

 

 

 

منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين) 

المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع"

- بدائل اللحوم 

- الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.

- المقصف المدرسي.

 

منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع 

- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع

- الشراب الطبيعي والصناعي.

- جوله داخل مصنع شراب الفاكهة.

-اللبن.

- سلامه الطعام وحفظه.

- تفادي المخاطر أثناء العمل.

- الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ.

 

منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)

-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.

- تصميم وتنسيق حديقة.

- تصميم العلامات التجارية وطرق عرض السلع فن التطريز.

 

توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع والابتدائي

 

منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين)

- المحور الثالث ( الصحة والسلامة للجميع)

- وجبة غذائية متوازنة

- العناصر الغذائية

-نظام غذائي صحي.

- الطعام الغير الصحي.

 

منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع 

- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع

- المحافظة علي سلامة الطعام.

- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.

- السلامة في المطبخ.

- اعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة في المنزل.

- السلامة في استخدام الطلاء. 

 

منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)

 

-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.

- تصميم الحقائق وأنواع النباتات .

- العناية بالأقمشة والملابس .

- تصميم علامات تجارية.

- ميدان التصميم الجيد .

- الاعلان عن منتجات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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