شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عراقى متهم بقتل وفصل رأس فتاة عن جسدها فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت السلطات الأمنية في العراق، الخميس، متهم بقتل وفصل رأس فتاة عن جسدها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عراقية.

ونقل الإعلام العراقي عن مصدر أمنى تأكيده القبض على شاب يلقب بـ "أبو طبر" متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن قوة أمنية تمكنت من القبض على شاب من مواليد عام 2002، ويلقب بـ " ح. أ" ضمن قطاع 36 في مدينة الصدر ببغداد".، مؤكدا أن المعتقل "متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها، وقيامه بحرق الرأس بنية إخفاء الملامح بتاريخ أول يناير الماضى".

وأوضح أن "القوة اقتادته إلى أحد المراكز الامنية لإجراء التحقيقات اللازمة، وإحالته الى القضاء العراقي."

وكانت قوة أمنية عراقية قد عثرت خلال الأسابيع الماضية، على جثة فتاة عراقية تبلغ من العمر نحو 20 عاما "مقطوعة الرأس" وعليها اثار طعنات سكين بمنطقة القدم، ضمن شارع السدة في منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد.