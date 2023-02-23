شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لإصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



خليك واعى

أكدت أنه لا صحة لمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشددةً أنه من المقرر أن تنتهي مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلبة المدارس (خاصة - حكومية) في 28 فبراير الحالي، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي: (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، اعتباراً من 15 يناير 2023، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة دون الانتظار لغلق التسجيل.

وفي سياق متصل، تم تحديد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كالآتي: (عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكذا صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب، فضلاً عن أصل شهادة ميلاد الطالب، وشراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، وإيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد، وإيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات).