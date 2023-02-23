شكرا لقرائتكم خبر عن عروس الصعيد.. مشروع تخرج بـ "إعلام الأزهر" للترويج السياحى لمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء الدور الاقتصادى المهم الذى يلعبه النشاط السياحى، أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعـلام جامعة الأزهر، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة ترويج سياحى لمحافظة المنيا، والمناطق السياحية والأثـرية التى تتمتع بها المحافظة.

وسلط فريق حملة "عروس الصعيد" بإعـلام الأزهـر الضوء على أَهَمّ تلك المناطق؛ وذلك لجعل محافظة المنيا من الأماكن الأكثر جذبًا للسياح والزائرين، حيث توجد فى محافظة المنيا ثُلث آثار مصـر، وتأتى فى الترتيب بعد محافظة الجيزة، ومحافظة والأقصر، وكذلك يوجد العديد من المناطق الأثرية فى محافظة المنيا، وذلك مثل منطقة تل العمارنة، وتونا الجبل، والأشمونين، ومنطقة هيرموبوليس، ومنطقة البهنسـا، التى توجد فى مدينة بنى مزار بالمنيا، وهى منطقة أثرية قديمة.

كما يوجد بمحافظة المنيا أكبر متحف فى الصعيد، وثالث أكبر متحف فى مصر، وهو المتحف الآتـونـى، والذى يُعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية، بالإضافة إلى متحف ملوى، والذى يشتمل على الآثار التى تُمثل العصور المختلفة، مثل العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية.

ويشارك فى هذا المشروع كل من: الطالب: أحمد عبد النبى عبد اللطيف، شريف محمد أحمد، عاصم عبد الحليم سعد، عبد السلام صفوت، إبراهيم صلاح، عبد الله خالد محمد، عبد الرحمن عادل عبد اللطيف، عبد الله خالد محمد.