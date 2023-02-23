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لو هتشغل التكييف اتبع هذه الطريقة وخفض فى فاتورة الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه بعض الخطوات التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل تكييف الهواء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية ،   من اتباع  خطوات ترشيد استهلاك أثناء تشغيل تكيف الهواء و ضبطه على درجة 25 للحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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