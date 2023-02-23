شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر لدى الجامعة العربية: نجدد دعوتنا للمفاوضات على أساس حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الدولة المصرية الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام مدينة نابلس الفلسطينية، ما اسفر عن سقوط ضحايا، معتبرة أن مثل هذا السلوك يزيد الامور تعقيدا.

جاء هذا في كلمة مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عقد بناء علي طلب دولة فلسطين.

وقال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى عرفي ان مصر تدين قرار الحكومة الاسرائيلية بشرعية بؤر استيطانية في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية محذرا ان مثل هذه الخطوة تمثل تصعيدا من شانه زيادة الاحتقان مما يؤثر على امن واستقرار المنطقة بأسرها.

وجدد عرفي دعوة مصر لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، واقامة دولة فلسطين، مؤكدا ان مصر لن تتوانى عن بذل المزيد من الجهد للتعاطي مع السبب الجوهري للازمة وهو الاحتلال الاسرائيلي سعيا وراء السلام الشامل والعادل الذي يتطلع اليه الجميع.

واعتبر مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية أن قضية فلسطين ليست فقط القضية المركزية وإنما قضية العالم الانساني بأسره، قضية عابرة للثقافات والاديان، وقضية الشركاء من من مشارق الارض الى مغاربها، وقضية الفطرة السوية للانسان