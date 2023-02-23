شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر يستقبل الأنبا أرميا ومطران الكنيسة اللوثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك للتهنئة بفوزه في انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر لفترة جديدة، معبرا عن سعادته بفوز "زكي" بإجمالي أصوات المجلس الإنجيلي العام، والذي من جانبه رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بزيارة الأنبا أرميا، ودار حوار مطول مليئ بالمحبة.

وفي نفس السياق استقبل "زكي" المطران الدكتور سني إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة، اليوم الخميس لتهنئته، معبرًا عن سعادته الكبيرة بفوز الدكتور القس أندريه زكي في الانتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بإجماع الأصوات، وهو ما يعكس كفاءة وقدرة "زكي" على قيادة الطائفة الإنجيلية بمصر في المرحلة الجديدة، بجانب اعتزازه وفخره الكبير بتوافق جميع أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الممثلين عن الكنائس الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة، وقال: "أعتز بتهنئتكم الغالية العزيزة، وسعداء بزيارتكم لمصرنا الغالية، وتربطنا علاقات محبة حقيقية متجذرة".

وأضاف مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة: "نرتبط بمشاعر إخاء ومحبة كبيرة مع الشعب المصري، ونثمن مجهود الدولة المصرية ودروها المؤثر في دعم القضية الفلسطينية".

وقد أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الأسبوع الماضي فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.