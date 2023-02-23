شكرا لقرائتكم خبر عن قرى بلا بطالة.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" قرى بلا بطالة.. سيدات قرية «الإعلام» يبدعن فى صناعة الخوص.. «القراموص» تصدر ورق البردى للعالمية.. «النباتات الطبية والعطرية» مشروع مربح فى منشأة أبو مليح.. و«سجاد طحلة» ينافس بالأسواق العالمية.

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