شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية هاتاى التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية هاتاي.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية سورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا إلى 42310 قتيلا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي.

وأوضحت الهيئة حسبما ذكر تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركية، أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال أخر بقوة 5.8 درجة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة مما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السورى.