شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات الرياضيات لشهري مارس وأبريل والان مع تفاصيل الخبر
- يعقد اختبار شهر مارس 2023 في الفترة من السبت 4 مارس وحتى الخميس 9 مارس.
- يُعقد اختبار شهر ابريل 2023 في الفترة من السبت 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل.
- يعقد الامتحان داخل كل مدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة.
- زمن الامتحان جزء من حصة الرياضيات بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية.
أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فيتم إجراء اختبار الجبر في جزء من حصة الجبر و يتم إجراء اختبار الهندسة في جزء من حصة الهندسة.
- يعقد الامتحان على ما تم تدريسه بالنسبة لشهر مارس حتى الخميس 2 مارس، وبالنسبة لشهر ابريل بداية من ما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى الخميس 30 مارس .
- الأجزاء المخصصة للاطلاع و التعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائياً.
- اختبار طلاب الدمج: 5 فقرات اختيار من متعدد فقط.
- تكتب الامتحانات على الكمبيوتر.