شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان وزير التموين عن مد فترة الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة فى الهرم وفيصل.. اعرف التفاصيل

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

الداخلية: ضبط رئيس حزب مطلوب فى قضيتين بالدقى

صرح مصدر أمنى أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء فى الإطار القانونى حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية فى القضيتين رقمى 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقى وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس.

تخفيض أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات، بناء على توجيهات الهيئة القومية للأنفاق، حيث أصبح الاشتراك لـ (أكثر من 7 محطات) إلى 600 جنيه شهريا بدلا من 700 جنيه، وسيتم تطبيق هذه التعريفة بدءا من اليوم الخميس 23 فبراير 2023.

مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية للشعب التركى جوا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامناً مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر ، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، بالمجان، تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

اللهم بلغنا رمضان.. 27 يوما على بدء الشهر الكريم فلكيا

ما يقرب من 27 يوما باتت تفصلنا عن بدء شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م .

مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" لمدة عامين

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" والمنعقدة افتراضيًا اليوم، حيث تم تسليم رئاسة الأمكاو لمصر لمدة عامين 2023 - 2024.

التعليم تفتح باب تسجيل استمارة "1 سرى" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن الاستعدادات لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإتاحة الموقع الالكتروني لتسجيل استمارة 1 سري للعاملين بالمدارس الثانوية العامة والإعدادية، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة التمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2022/2023.

قطع المياه عن حى الزمالك فى السادسة مساء غد ولمدة 12 ساعة لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبرى 6 أكتوبر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 2023/2/24 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 25-2-2023.

وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضى بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون) حتى 21 -3-2023 وألزم القرار المحال التى سوف تدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمه من مدرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الاوكازيون.

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: جهود مصرية لدعم التهدئة بالأراضى المحتلة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية

أيام قليلة وتستقبل العاصمة الإدارية موظفي الوزارات والجهات الحكومية بحى الوزارات، ليتم نقل العمل بشكل رسمى من العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة النقل شبكة مواصلات تعتمد على النقل الجماعى من محافظات ومدن القاهرة الكبرى، بواسطة الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى مع تحديد التعريفة الركوب من كل منطقة وتحديد خطوط السير.

رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذ عدد من المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تعتزم شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة/ هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولي الشركة.

الحكومة تنفى إصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الحالى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشددةً أنه من المقرر أن تنتهي مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلبة المدارس (خاصة - حكومية) في 28 فبراير الحالي، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي: (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، اعتباراً من 15 يناير 2023، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة دون الانتظار لغلق التسجيل.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 23 فبراير 2023.. وعيار 21 بـ1685جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23 فبراير 2023، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1685 جنيها للجرام مع تسجيل سعر الذهب عالميا 1833 دولار في المعاملات الفورية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال إفريقيا

يواجه نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، نظيره الترجى التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساءا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يقود قائمة ميتلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

تواجد الدولى المصري إمام عاشور على رأس قائمة فريقه ميتيلاند الدنماركى استعدادًا لمباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي في منافسات الدوري الأوروبي.

اللهم بلغنا رمضان.. أبرز 5 فتاوى عن شهر شعبان وفضل صيامه.. كيف ترفع فيه الأعمال والفرق بينه وبين رفعها يومي الإثنين والخميس؟.. الافتاء ترد على من يشكك في فضل ليلة النصف.. وهذا حكم الاحتفالِ بها

بدأت نفحات شهر شعبان، وبدأ العد التنازلى لشهر رمضان المبارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم- يُكثر من الصيام في شهر شعبان، فهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون" رواه البخاري.





الرقابة على الواردات: الدواجن المستوردة مطابقة للاشتراطات الصحية.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن خلال مارس بسبب طرح كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي.. إتاحة 100 ألف طن دواجن بتخفيض يتجاوز 30% وبأسعار تنافسية

تحاول الحكومة ضبط سوق الدواجن بعد أن حدثت بعض الاختلالات السعرية وتحرك الأسعار لمستويات مرتفعة خلال يناير وفبراير 2023، وجرى التوافق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل بأسعار تنافسية وبتخفيض يقل عن المتداول في السوق باكثر من 30% وهو ما سينعكس على أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة مع طرح كميات كبيرة في الأسواق.

الوزارات تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. وزارة البيئة تقدم حزمة حوافز للموظفين المنتقلين.. بدلات انتقال وشقق.. والمقر نموذجا للاستدامة البيئية الذكية ويعتمد على الطاقة النظيفة وخفض الاستهلاك للورق

تستعد جميع الوزارات حاليا للانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة التموين تتيح خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا.. إتاحة خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى.. استخراج بدل الفاقد والتالف.. واقتصار طباعة إيصالات صرف الخبز لـ 3 مرات شهريا

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية الكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية للتسهيل على المواطنين دون الذهاب إلى مكاتب التموين.

مسارات 48 خط أتوبيس من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة.. الخطوط تعمل بداية مارس المقبل مع انتقال الموظفين.. أسعار التذاكر تتراوح بين 18 لـ 45 جنيها.. والمواعيد من 6 لـ12 منتصف الليل

تعاقدت وزارة النقل ، مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة ( السادس من اكتوبر والشيخ زايد و 15 مايو و بلبيس و بنها والقناطر).

إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يستمر التقدم حتى 9 مارس المقبل، وتعتبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة الحكومة للتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وانتهت الوزارة من إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى وتستهدف 30 ألف وظيفة، ويتم فتح باب التقدم اليوم للدفعة الثانية، وتستهدف أيضا 30 ألف خريج لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

هل يتم استبعاد القصة بامتحان العربى والإنجليزى للثانوية العامة.. التعليم توضح

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إلغاء القصة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بعد مطالب أولياء الأمور بعدم وضع أسئلة القصة فى الامتحان، موضحة أنه لن يتم استبعادها من الاختبارات.

طقس الغد.. شبورة على الطرق وجو معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

"مرض ألزهايمر" يمنع التقديم لحج القرعة لهذا العام.. تعرف على التفاصيل

اشترطت وزارة الداخلية على راغبي التقدم لحج القرعة ألا يكون مصاب بالزهايمر، حيث أعلنت الوزارة البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو يصل 5 درجات من الأحد.. ذروته الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد الموافق 26 فبراير 2023 بقيم تتراوح من ( 5:2) درجة مئوية.

الإسكان: 142 مليون دولار جدية حجز أراضى المرحلة 8 التكميلية بـ"بيت الوطن"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى قيمة جدية حجز الأراضى بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين في الخارج، بلغت حتى الآن 142 مليون دولار (109 ملايين دولار تحويلات أولية + 33 مليون دولار استكمالات)، موضحاً أن اللجنة المختصة بمشروع بيت الوطن، تعمل حاليا على مراجعة أوراق التخصيص، للبدء فى تسجيل التحويلات، وتخصيص الأراضى للحاجزين، طبقاً للقواعد المعمول بها فى المشروع، وفى ضوء تيسيرات السداد الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التموين: طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو بمعارض "أهلا رمضان"

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التوسع في إنشاء منافذ وشوادر "أهلا رمضان"، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وزير العدل: ارتفاع عدد فروع التوثيق المسائية لـ 98 فرعا

قام المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس الوزراء يدشِّن منصة "حوار" كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

رابط التقديم على 2975 وظيفة خالية للقوى العاملة.. 6 أيام وينتهى التسجيل

أيام معدودة ويغلق باب التقديم على 2975 وظيفة خالية للشباب من الجنسين في 85 شركة قطاع خاص، أعلنت عنها نشرة التوظيف التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا لميدو

أنهى النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الاتفاق مع حمزة الجمل على تولى المسئولية الفنية لفريق الكرة خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

"التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على كمية 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي وصول خلال شهر أبريل 2023 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيايستعد نادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا لمواجهة نظيره الترجى التونسى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

بعثة فيوتشر تطير إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية

توجهت بعثة الفريق فيوتشر، صباح اليوم الخميس، إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكى المغربى فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل فى أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولى وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء على ماهر نقطتين فقط.

اتحاد الكرة يضع اللمسات النهائية فى الاتفاق مع البرتغالى بيريرا لرئاسة لجنة الحكاميضع اتحاد الكرة اللمسات النهائيات على إنهاء ملف شائك ومعقد وهو الخبير التحكيمي الذي سيتولى المسئولية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.





ميسى يريد العودة إلى برشلونة بعد اجتماع رئيس النادى ووالدهكشفت تقارير صحيفة عن زيادة احتمال عودة ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى إلى برشلونة فى فترة الانتقالات الصيفية، خاصة فى ظل ما تردد عن اجتماع بين خوان لابورتا رئيس النادى الكتالونى وخورخى ميسى والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين.

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد برشلونة ونانت أمام يوفنتوس بالدوري الأوروبيتشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-2-2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها قمة مان يونايتد ضد برشلونة في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد"، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد يوفنتوس.





مصطفى محمد ينتظر قيادة نانت ضد يوفنتوس فى لقاء مصيرى بالدورى الأوروبى يقود الدولى المصري مصطفي محمد فريقه نانت الفرنسي ، أمام ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس ، في إياب ملحق دور الـ16 ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023.

جواسيس العصر.. السوشيال ميديا الأكثر تتبعا لبياناتك الشخصية.. TikTok وInstagram على رأس القائمة.. «ديلى ميل»: جمع بيانات المستخدمين الشخصية خلسة لضبط الخوارزمية.. و11 أداة تعقب يستخدمها Viber Messengerيتتبع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى كل تحركاتك، ويجمعون كميات هائلة من البيانات الشخصية من المستخدمين، ولكنهم يختلفون فى حجم البيانات التى يجمعونها، فهناك منصات أكثر من غيرها جمعا لهذه المعلومات، لذلك نرصد لك القائمة بترتيب كل منصة منهم، وكذلك كيفية التعامل مع جمع بيانات الموقع الخاصة بك من جانب شركة جوجل.

وضع "رشيد" على الخريطة السياحية.. "سياحة الشيوخ" تعيد إحياء المدينة وتنظم زيارة ميدانية للوقوف على المعوقات.. النائبة هبة شاروبيم تطالب بالاستفادة من مرور 200 سنة على فك رموز اللغة الهيروغليفية للترويج"وضع مدينة رشيد علي الخريطة السياحية وبحث إمكانيه تقديم ملفها لليونسكو لتصب علي قائمة التراب العالمي وتُصبح مفتحا مفتوحا" .. قضية مهمة تناولتها لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، علي طاولتها، في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن الترويج السياحي لهذة المدينة وتحويلها إلى متحف مفتوح.

مجلس الوزراء يدشن منصة المشاركة المجتمعية "حوار".. أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين.. تتيح الفرصة لإبداء الآراء في مختلف القضايا.. وتحويل الأفكار والمبادرات إلى قرارات ومشروعات من خلالهاقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء دشن منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".