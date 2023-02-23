شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زين: نتوقع إنهاء 5 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تدعم صناعة السيارات الكهربائية ومن الأمور المطلوبة بشكل جدى أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع مستثمرين في هذا المجال.

وأضاف أحمد زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة DMC، أن هناك اجتماعات مع مستثمرين في الدول العربية وجميع أنحاء العالم لإنشاء مصانع لصناعة السيارات الكهربائية في المناطق الحرة حتى نبدأ الشغل على التصنيع، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل الان على تجهيزات البنية التحتية للسيارات الكهربائية".

وتابع: "عندنا أكثر من 300 نقطة شحن للسيارات الكهربائية موزعة على القاهرة الكبرى ومناطق أخرى، والحكومة تستهدف تأسيس قطاع حكومي في هذا المجال ويكون هناك 3 الاف محطة شحن في 18 شهر، متوقعا على 2025 يكون لدينا 5 آلاف محطة شحن على مستوى الجمهورية.

واستكمل: "احنا بصدد سنتين مليئين بالأخبار المفرحة عن صناعة السيارات الكهربائية في الدولة المصرية".