شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة فى الهرم وفيصل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.





وحددت المحافظة الوظائف المطلوبة ومزايا التقديم على النحو التالي:1-أمن إداري بأكتوبر

-عدد ساعات العمل: 12 ساعة

-المرتب 3500 جنيه

-يوجد سكن ومواصلات من الهرم

-المؤهل بداية من إعدادي

-السن يتراوح بين 20 و47 سنة

2-أمن إداري بمستشفى بأول فيصل

-عدد ساعات العمل: 12 ساعة

-المؤهل بداية من إعدادي

-السن يتراوح بين 20 و47 سنة

3-أمن إداري بحدائق الأهرام

-عدد ساعات العمل: 8 ساعات

-المرتب 3500 جنيه

-المؤهل بداية من إعدادي

-السن يتراوح بين 20 و47 سنة

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة، أنه يمكن للمتقدمين إلى الوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة أعلن توافر فرص عمل "عمال إنتاج" بأحد المصانع، وحدد شروط التقديم، على النحو التالي:

- المؤهل لا يقل عن متوسط.

- السن من 21 حتى 35 سنة.

- العمل 12 ساعة.

- ذكور فقط.

- موقف واضح من التجنيد.

- المرتب يحتسب 3000 جنيه صافي على 8 ساعات عمل والـ4 ساعات الإضافية يتم احتسابها بنظام أوفر تايم ليتراوح المرتب على 12 ساعة بين 4500 جنيه و4700 جنيه.

- مزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي، ومواصلات.