شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان 1946 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان بالجيزة عام 1946، والموجودة ضمن مقتنيات المتحف الحيوانى بحديقة الحيوان بالجيزة.

ويعد المتحف الحيوانى أول متحف حيوانى بحديقة الحيوان بالجيزة، وأنشئ عام 1906 وتم نقله الى موقعه الحالى فى العام 1914م وتم تجديده عامى 1962، 1988 وتطويره واعادة افتتاحه فى أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق وقد صُممت بانورامات المتحف لتناسب البيئات الطبيعية التى تتميز بالتنوع البيولوجى وتضم مجموعه قيمه من الثدييات والطيور والزواحف المحنطة النادرة أو المنقرضة فى الطبيعة، ويوجد فى المبنى نفسه قاعتان احدهما تضم مجموعة علمية كامله للطيور المصرية ومجموعات أخرى علمية من الزواحف والثدييات والقوارض خاصة بالأبحاث العلمية، والقاعة الأخرى تُنظم بها دورات تدريبيه للطلبة والمُهتمين بالحياة البريه على يد متخصصين وذلك لرفع الوعى البيئى للحفاظ على الحياه البريه، كما تحتوى على بعض الصور الفوتوغرافية لكبار الشخصيات من الوفود التى زارت الحديقة قديما.

وتم تجديد المتحف عدة مرات أولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق ما يقرب من 18 عاما منذ عام 1998 وحتى عام 2015، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير عام 2015 وأغلب الحيوانات والهياكل الموجودة به هى حيوانات كانت موجودة فى الحديقة ونفقت بسبب كبر السن أو للمرض وتم تحنيطها، وهناك أيضا محنطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل "إوز الفول " الذى احضره الملك فاروق عام 1943، والعديد من الطيور والجوارح المحنطة.



الوفود



جانب من الزوار



جانب من الوفود



زيارة الملك



سيارة الملك عبدالعزيز



وصول الملك إلى حديقة الحيوان



وصول الملك