محافظ القاهرة يصدق على ضم مدة الخبرة العملية والخدمة العسكرية لـ302 من العاملين

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القاهرة - سامية سيد - صدق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أول قرار لضم مدة الخبرة العملية والخدمة العسكرية لعدد 302 من العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى وتحسين أوضاع العاملين بالمحافظة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفى وحصولهم على الترقيات .

ويأتى هذا القرار تطبيقًا لما ورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعميم أحقية العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بضم مدة الخبرة العلمية والعملية والخدمة العسكرية وترقيتهم .

وفى سياق اخر بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور مسئولى المشروعات وعدد من قيادات المحافظة .

وشهد الاجتماع استعراض شامل للمشروعات المتعثرة بالقطاعات المختلفة والمقترحات المقدمة لخطة العمل والجدول الزمنى اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بايجاد حلول للمشروعات المتعثرة يأتى ضمن الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لدفع عجلة العمل بكافة القطاعات بها.