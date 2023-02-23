شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يصدق على ضم مدة الخبرة العملية والخدمة العسكرية لـ302 من العاملين والان مع تفاصيل الخبر
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى وتحسين أوضاع العاملين بالمحافظة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفى وحصولهم على الترقيات .
وفى سياق اخر بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور مسئولى المشروعات وعدد من قيادات المحافظة .
وشهد الاجتماع استعراض شامل للمشروعات المتعثرة بالقطاعات المختلفة والمقترحات المقدمة لخطة العمل والجدول الزمنى اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات.
وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بايجاد حلول للمشروعات المتعثرة يأتى ضمن الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لدفع عجلة العمل بكافة القطاعات بها.